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четверг, 23 июля 2020 19:26

Оккупанты вырезали из тела медика Илина кости и органы, сержант Журавель истек кровью без помощи - ООС

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Оккупанты вырезали из тела медика Илина кости и органы, сержант Журавель истек кровью без помощи - ООС
Сообщили обстоятельства гибели военных. Фото: 35 бригада морской пехоты

В командовании ООС сообщили обстоятельства эвакуации погибшего разведчика в "серой зоне" у Зайцева, которая состоялась 13 июля.

Была договоренность о режиме тишины. Военные имели белые каски. Боевики обстреляли группу, которая должна была забрать тело, сообщает BBC.

На поле боя остался раненый сержант Ярослав Журавель. Украинская сторона несколько раз обращалась через СММ ОБСЕ к боевикам. Те отказывались. Это не позволило вовремя провести поиски и эвакуацию.

"При этом враг самостоятельно осуществлял поиск и затягивал время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий не получил своевременную медицинскую помощь, в результате чего истек кровью и умер", - сообщило командование ООС.

На момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" тела погибших имели необратимые трупные изменения. Это свидетельствует, что их не хранили по всем правилам в морге. Погибшие были без своей военной формы.

Тело военного медика Николая Илина разрезали.

"Непонятным и вопиющим является факт относительно вскрытия тела павшего военного медика. Кроме того, установить, из какого оружия был убит медик по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженны органы и кости, а также убийственные элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой обл", - говорится в сообщении командования ООС.

Группа эвакуации обнаружила российскую противопехотную мину ПОМ-2.

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"Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливают дистанционно, она имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов", - говорится в ответе.

Мина срабатывает, когда человек заденет одну из четырех тонких нитей, длиной до 10 м.

В столичном соборе Святого Александра попрощались с военным медиком Николаем Илиным, убитым русскими оккупантами под Зайцевым в Донецкой обл. Почтить память погибшего во время коварной засады боевиков пришли его собратья и друзья.

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