Оккупанты выпустили 100 мин и получили "по зубам": потеряли 2 своих и беспилотник

3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств. Фото - ТСН

3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. Применяли вооружение, запрещенное минского договоренностям, потратив 100 мин различных калибров.

Огонь велся по всем направлениям противостояния. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств. По данным разведки, 2 оккупантов были уничтожены, 1 ранен. Также вчера сбит один БПЛА противника типа "Орлан-10".

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С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь среди наших защитников нет.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

На Донбассе украинские военные уничтожили ЗИЛ боевиков, который подвозил вооружения на позиции. Ликвидировали вражескую технику на Светлодарском направлении.