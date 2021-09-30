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четверг, 30 сентября 2021 19:21

Оккупанты возвращают комендантский час

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Оккупанты возвращают комендантский час
Комендантский час будет действовать с 23:00 до 04:00. Фото: ДТ

Окупаны восстанавливают комендантский час в ОРДЛО.

В ОРЛО его действие прекратили с августа на месяц, сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на источники на оккупированных территориях

Комендантский час будет действовать с 23:00 до 04:00. Нарушения на один час и более наказывается "административной ответственностью". Если человек находится в состоянии опьянения, ответственность наступает при нарушении на 30 мин.

1 октября комендантский час в выходные дни возвращается в ОРДО.

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Пока комендантского часа не было, оккупанты усилили патрулирование улиц и проверки местных жителей. Больше всего рисковали жители, у которых есть только украинский паспорт.

26 сентября во время выполнения боевой задачи на Донбассе погиб старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады 49-летний Виктор Молостовый.

За прошедшие сутки, 29 сентября, вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших воинов не было.

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30
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