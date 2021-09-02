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четверг, 02 сентября 2021 08:29

Оккупанты усилили обстрелы: есть раненые

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Оккупанты усилили обстрелы: есть раненые
1 сентября оккупанты 12 раз обстреляли ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

1 сентября оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинский воин получил осколочное ранение.

Защитника увезли в больницу. Состояние его здоровья - удовлетворительное, отчитываются в ООС.

Так, в направлении Золотого-4 Попаснянского района Луганской области российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

У Авдеевки Покровского района Донецкой области противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановка Попаснянского района вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Золотого-3 Попаснянского района враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Причепиловки Новоайдарского района Луганской области и Невельского Ясиноватского района Донецкой противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Широкино Мариупольского района Донецкой области российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ТКГ требуют немедленно прекратить обстрел Донбасса

В направлении поселка Пески Ясиноватского района враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

У Новолуганского Бахмутского района Донецкой области вооруженные формирования РФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Сегодня утром боевики дважды обстреляли наши позиции неподалеку Золотого-3. Целились из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще один украинский военный получил осколочное ранение. Сейчас он в больнице. Его состояние - удовлетворительное.

В августе 2021 года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

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Дата
02
сентября

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