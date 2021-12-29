Оккупанты ударили по Катериновке и Крымскому

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупанты били на Луганщине. Недалеко от Катериновки - из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. В сторону Крымского – из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на утро 29 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Командование ВС РФ в течение декабря этого года увеличивало поставку в ДНР и ЛНР. Оккупанты скрыто завозили горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты. Для этого использовался железнодорожный и автомобильный транспорт с территории РФ.