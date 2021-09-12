Оккупанты убили морского пехотинца Артура Голуба

Мужчина получил ранение, которые были не совместимы с жизнью. Фото: president.gov.ua

В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб морской пехотинец Артур Голуб. Мужчина получил ранения не совместимые с жизнью.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ЗС.

12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, в результате обстрелов боевиков по позициям украинских военнослужащих - погиб морской пехотинец Артур Голуб.

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Отмечается, что мужчина получил ранения, которые были не совместимыми с жизнью.

11 сентября на Донбассе оккупанты убили старшего солдата Алексея Куленко. Он служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригаде.