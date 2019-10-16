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Оккупанты собирают данные о населении Донбасса

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Оккупанты собирают данные о населении Донбасса
Зафиксировали факты переписи населения на Донбассе. Фото: osce.org

На территории Донецкой области, которая неподконтрольна Украине, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала проведение переписи населения.

Об этом наблюдателям рассказали 12 человек из оккупированной территории, сообщает korrespondent.

"В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчин, которые проводили перепись. Сообщили миссии, что люди, которые собирают данные для нее, прошли обучение, и им выдали буклеты с инструкциями", - говорится в отчете ОБСЕ за 15 октября.

Четыре женщины в Горловке рассказали наблюдателям, что перепись населения была хорошо освещена в СМИ, и жители получали SMS-сообщения.

Двое жителей Голубовки (бывший Кировск) и Лозовского рассказали, что лица, проводившие перепись населения, пришли к ним домой. Когда брали данные, не требовали никаких документов, подтверждающих личность.

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Всеукраинскую перепись населения планируют провести с 10 ноября по 23 декабря 2020-го.

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16
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