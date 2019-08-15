Оккупанты семь раз обстреляли позиции украинских военных

Оккупанты продолжают нарушать "режим тишины". Фото: Сегодня

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook

О погибших и пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

К полудню боевики совершили пять обстрелов, потерь не было.

После этого был обстреляны еще позиции возле пгт Южное Торецкого горсовета Донецкой области из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также вблизи с. Павлополя Волновахского района Донецкой области (повторно) из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Напомним, по договоренностям, на Донбассе сейчас должен действовать "режим тишины".