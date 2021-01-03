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воскресенье, 03 января 2021 18:43

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня

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Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня
Боевики семь раз открывали огонь. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов неподалеку населенных пунктов Лебединский, Красногоровка и Марьинка.

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С крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. А у Водяного - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, саперы ДСНС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 3 взрывоопасных предмета.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинам", - отметили в штабе ООС.

2 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

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Дата
03
января

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