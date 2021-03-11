Оккупанты ранили украинского защитника

Боевики ранили военнослужащего ВСУ. Фото: Facebook

11 марта на Донбассе боевики прицельно обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки.

В результате один украинский военный получил осколочное ранение. Его госпитализировали. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

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Российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Старогнатовка. Был тяжело ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти жизнь не удалось.