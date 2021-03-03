Оккупанты ранили украинского воина

Позиции ВСУ были обстреляны из гранатомета и стрелкового оружия. Фото: Facebook

На Донбассе во время обстрела получил ранение украинский военнослужащий.

Бойца госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактическая группировка Север.

"Недалеко от Причепиловки боевики в очередной раз совершили обстрел украинских позиций, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

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Военного доставили в лечебное учреждение. Его состояние здоровья удовлетворительное.

В ответ на обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ. О действиях сепаратистов сообщили представителям ОБСЕ.

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб 19-летний Андрей Мирча, боец ​​72-й ОМБР им. Черных Запорожцев. Родом из Степановки Семеновского района Полтавщины.