Оккупанты ранили украинского воина

На Донбассе во время обстрела получил ранение украинский военнослужащий.
Бойца госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактическая группировка Север.
"Недалеко от Причепиловки боевики в очередной раз совершили обстрел украинских позиций, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.
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Военного доставили в лечебное учреждение. Его состояние здоровья удовлетворительное.
В ответ на обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ. О действиях сепаратистов сообщили представителям ОБСЕ.
В зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб 19-летний Андрей Мирча, боец 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев. Родом из Степановки Семеновского района Полтавщины.
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