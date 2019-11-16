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суббота, 16 ноября 2019 09:34

Оккупанты ранили одного бойца ВСУ

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Оккупанты ранили одного бойца ВСУ
Враг нарушил режим тишины 13 раз. Фото: Facebook.

В течение суток вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов. Возле Черненко, дважды у Зайцево, Лебединского и Березового, неподалеку Новогнатовки, передает Генштаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 обстрелов. Неподалеку Майорска, Новотошковского, Луганского, два раза неподалеку Новолуганского и вблизи Хутора Свободного.

Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

С начала суток российские оккупанты обстрелов не совершали. Потерь не зафиксировано.

ВСУ ликвидировали двух террористов. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале. По его словам, безвозвратно оккупанты потеряли одного боевика. Еще одного наемника ранили.

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