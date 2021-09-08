Оккупанты ранили двух украинских бойцов

В этом году в августе на Донбассе погибли девять украинских бойцов. Фото: volynnews.com

Двое украинских бойцов получили ранения в районе проведения операции Объединенных сил.

"8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести", говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

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Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

В этом году в августе на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобщее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.