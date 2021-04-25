Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО - ООС

В общем, 22 апреля БПЛА дальнего радиуса действия СММ зафиксировал 280 единиц ВВТ оккупантов на территории ОРДЛО. Фото: Facebook / ООС

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ № 94/2021 от 24 апреля.

В общем, 22 апреля БПЛА дальнего радиуса действия СММ зафиксировал 280 единиц ВВТ оккупантов на территории ОРДЛО. Значительное вооружение наемников страны-оккупанта было размещено с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Луганской области.

Также спостеригачи Миссии ОБСЕ вновь фиксируют вооружение вооруженных формирований РФ, размещенное за пределами выделенных мест хранения вооружения. На полигоне вблизи Бугаевки, по данным воздушного наблюдения, выявлено 87 боевых бронированных машин, на 5 из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23, 34 танка (Т-64 - 13 ед. И Т-72-21 ед.), 3 зенитно-ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" и 5 прицепных минометов 2С12 "Сани". 10 танков, 5 МТ-ЛБ и 3 боевых инженерных машин различного типа зафиксировано на полигоне вблизи Мирного, что в 28 км от Луганска.

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23 танки разных типов и БРЭМ ВТ-55 Миссия зафиксировала на полигоне вблизи населенного пункта Круглик у Луганска, а на территории аэродрома вблизи Победоносного наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 16 танков, 9 зенитно-ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10" - 6 ед., 9К33 "Оса" - 3 ед.) и 4 прицепные минометы 2Б9 "Василек".

Украинская сторона СЦКК информирует, что в апреле текущего года кураторами ОРДЛО развернуто мощную информационную кампанию по дискредитации ВС Украины. Фейковые видео и фото материалы с демонстрацией поврежденных зданий, многоэтажек, придомовых зданий и ограждений направленные на убеждение местного населения в "намерениях" украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также отмечается, что тиражированию и подготовке таких обвинений очень мешает присутствие Миссии ОБСЕ. И это влечет за собой систематическое препятствование работе патрулей и полетов беспилотников СММ со стороны пророссийских наемников. Так, только в течение суток 23 апреля операторы БПЛА Миссии зафиксировали более 20 случаев глушения GPS сигналов своих летательных аппаратов вдоль всей линии разграничения.

25 апреля российские оккупанты обстреляли жилые здания вблизи Торецкая.