Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО - ООС

 
Ексклюзивы
1/5
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 270
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
12 Просмотров: 3555
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 252
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1125
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 225
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 963
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 603
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 351
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 378
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 648
Фото
Все фото
4
7
6
4
3
Вооруженным силам Украины передали партию БМП-2
Вооруженным силам Украины передали партию БМП-2
Украинские танкисты провели зрелищные учения
Украинские танкисты провели зрелищные учения
Террористы ДНР обстреляли семью с тремя детьми
Террористы ДНР обстреляли семью с тремя детьми
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков
СБУ нашла схрон со взрывчаткой и разоблачила 10 боевиков
Видео
Все видео
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой
Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 252
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 648
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1224
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 315
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 378
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 306
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
воскресенье, 25 апреля 2021 23:53

Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО - ООС

  Комментировать
Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО - ООС
В общем, 22 апреля БПЛА дальнего радиуса действия СММ зафиксировал 280 единиц ВВТ оккупантов на территории ОРДЛО. Фото: Facebook / ООС

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ № 94/2021 от 24 апреля.

В общем, 22 апреля БПЛА дальнего радиуса действия СММ зафиксировал 280 единиц ВВТ оккупантов на территории ОРДЛО. Значительное вооружение наемников страны-оккупанта было размещено с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Луганской области.

Также спостеригачи Миссии ОБСЕ вновь фиксируют вооружение вооруженных формирований РФ, размещенное за пределами выделенных мест хранения вооружения. На полигоне вблизи Бугаевки, по данным воздушного наблюдения, выявлено 87 боевых бронированных машин, на 5 из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23, 34 танка (Т-64 - 13 ед. И Т-72-21 ед.), 3 зенитно-ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" и 5 прицепных минометов 2С12 "Сани". 10 танков, 5 МТ-ЛБ и 3 боевых инженерных машин различного типа зафиксировано на полигоне вблизи Мирного, что в 28 км от Луганска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики блокируют работу пунктов пропуска на Донбассе

23 танки разных типов и БРЭМ ВТ-55 Миссия зафиксировала на полигоне вблизи населенного пункта Круглик у Луганска, а на территории аэродрома вблизи Победоносного наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 16 танков, 9 зенитно-ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10" - 6 ед., 9К33 "Оса" - 3 ед.) и 4 прицепные минометы 2Б9 "Василек".

Украинская сторона СЦКК информирует, что в апреле текущего года кураторами ОРДЛО развернуто мощную информационную кампанию по дискредитации ВС Украины. Фейковые видео и фото материалы с демонстрацией поврежденных зданий, многоэтажек, придомовых зданий и ограждений направленные на убеждение местного населения в "намерениях" украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также отмечается, что тиражированию и подготовке таких обвинений очень мешает присутствие Миссии ОБСЕ. И это влечет за собой систематическое препятствование работе патрулей и полетов беспилотников СММ со стороны пророссийских наемников. Так, только в течение суток 23 апреля операторы БПЛА Миссии зафиксировали более 20 случаев глушения GPS сигналов своих летательных аппаратов вдоль всей линии разграничения.

25 апреля российские оккупанты обстреляли жилые здания вблизи Торецкая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО - ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 11718
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11206
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 8766
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
 Просмотров: 7785
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать Просмотров: 6336
Донбасс
На Волыни попрощались с погибшим в Донбассе солдатом Александром Луциком
На Волыни попрощались с погибшим в Донбассе солдатом Александром Луциком Просмотров: 306
В ВСУ назвали, сколько новых больных на коронавирус за минувшие сутки
В ВСУ назвали, сколько новых больных на коронавирус за минувшие сутки Просмотров: 126
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь 3 Просмотров: 135
Российские оккупанты обстреляли жилые здания вблизи Торецкая
Российские оккупанты обстреляли жилые здания вблизи Торецкая Просмотров: 171
Вооруженным силам Украины передали партию БМП-2
Вооруженным силам Украины передали партию БМП-2
4
 Просмотров: 774
Больше всего комментируют
12
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
9
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
3
Аваков призвал признать геноцид армян
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Голосов: 11042
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть