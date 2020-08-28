Оккупанты применили у Авдеевки гранатометы

Завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. За это время ВСУ не понесли боевых потерь. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

27 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны противника не было.

1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали вблизи Авдеевки. Об этом сообщили в штабе ООС.

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"Враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля насчитала 713 нарушений перемирия на Донбассе. В частности заметили 100 взрывов, 2 неопределенные боеприпаса, 9 осветительных ракет и 602 очереди и выстрела, говорится в отчете миссии по 26 августа.