Оккупанты применили у Авдеевки гранатометы

 
Ексклюзивы
1/5
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 180
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 531
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 918
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 675
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1845
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2718
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1917
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 513
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
4
4
8
12
4
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
В сторону Донецка запустили флаг Украины
В сторону Донецка запустили флаг Украины
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
Мужчину разорвало взрывом в собственном доме
Видео
Все видео
Оккупанты применили у Авдеевки гранатометы
Оккупанты применили у Авдеевки гранатометы
Как прошли еще одни "мирные" сутки на Донбассе
Как прошли еще одни "мирные" сутки на Донбассе
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой
Как прошел День Независимости на передовой
Как прошел День Независимости на передовой
Военные поздравили украинцев с Днем Государственного флага
Военные поздравили украинцев с Днем Государственного флага
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1440
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 513
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 765
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5517
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3258
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2020
Просмотров: 387
Поїзд після війни
— У 16 років мене вже ховали, — розповідає 90-річний тесть. Увечері після картопляних жнив я люблю послухати його розповіді. ...
пятница, 28 августа 2020 08:04

Оккупанты применили у Авдеевки гранатометы

  Комментировать
Оккупанты применили у Авдеевки гранатометы
Завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. За это время ВСУ не понесли боевых потерь. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

27 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны противника не было.

1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали вблизи Авдеевки. Об этом сообщили в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году

"Враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля насчитала 713 нарушений перемирия на Донбассе. В частности заметили 100 взрывов, 2 неопределенные боеприпаса, 9 осветительных ракет и 602 очереди и выстрела, говорится в отчете миссии по 26 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты применили у Авдеевки гранатометы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Диссидента бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 43740
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 21880
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 17559
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 14688
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 13464
Донбасс
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
4
 Просмотров: 585
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
4
 Просмотров: 216
ОБСЕ объявила новый отчет о нарушении тишины на Донбассе
ОБСЕ объявила новый отчет о нарушении тишины на Донбассе Просмотров: 108
Как прошли еще одни "мирные" сутки на Донбассе
Как прошли еще одни "мирные" сутки на Донбассе
 Просмотров: 144
В Верховной Раде создадут рабочую группу для возвращения мира на Донбассе
В Верховной Раде создадут рабочую группу для возвращения мира на Донбассе Просмотров: 108
Больше всего комментируют
8
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
7
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
2
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Голосов: 9295
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua