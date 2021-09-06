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понедельник, 06 сентября 2021 11:39

Оккупанты открывают КПВВ "Оленевка"

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Оккупанты открывают КПВВ &quot;Оленевка&quot;
КПВВ "Оленевка" будет работать с 9:00 до 16:30. Фото: kanaldom.tv

6 сентября оккупанты откроют контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Оленевка" под Донецком. Он будет работать с 09:00 до 16:30.

КПВВ оккупантов сообщается дорожным коридором с украинским КПВВ "Новотроицкое", сообщает "Новости Донбасса".

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Для пересечения линии разграничения необходимо получить разрешение "межведомственного штаба ДНР", заполнить бланк-согласие "на отправку в стационарное отделение учреждения здравоохранения для обследования", или сдать экспресс-тест на Covid-19 за 730 грн (1900 руб.).

В случае отрицательного результата теста нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию. При положительном результате направляют в больницу.

При этом для выезда с неподконтрольных территорий нужно иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории.

Боевики ДНР блокировали движение через свои блокпосты местных жителей временно оккупированной части Донецкой области.

9 июля 2020 года около 100 человек не смогли пройти подконтрольный боевикам КПВВ "Оленевка" и застряли в серой зоне.

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06
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