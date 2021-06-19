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суббота, 19 июня 2021 00:17

Оккупанты открыли огонь вблизи Золотого

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18 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов", сообщает штаб ООС.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Пиротехники ГСЧС разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 128 взрывоопасных предмета.

Последние два дня в ВСУ были раненые. В частности, 16 июня военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, а 17 июня другой - пулевое ранение.

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