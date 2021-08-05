Оккупанты обстреляли жилые дома: ранен мирный житель

5 августа боевики на Донбассе открыли огонь по жилым домам города Красногоровка Покровского района Донецкой области.

В результате местный житель получил ранение, сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"В 07:20 враг начал обстрел. Оккупанты прямым попаданием повредили квартиру в многоэтажке на улице Восточной. Ранили местного жителя 1965 года рождения", — написал он в Facebook.

Обстрел жилого района города продолжался около 40 мин.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

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Сегодня утром оккупанты стреляли неподалеку от Авдеевки Покровского района Донецкой области. Использовали ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вчера российские наемники восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один военный получил боевое травмирование. Сейчас находится в больнице. Боевики стреляли из минометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из стрелкового оружия.