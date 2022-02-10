Оккупанты обстреляли Водяное из гранатометов - ВСУ ответили

За прошедшие сутки российско оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.
Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил в четверг пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.
Неподалеку Водяного в Донецкой области оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
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Украинские защитники открыли огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить обстрел.
По состоянию на утро 10 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.
Наблюдатели по организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе вне выделенных мест хранения вооружения. Среди нее – танки, гаубицы и минометы.
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