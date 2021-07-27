Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов

Сообщили последние новости с Донбасса. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

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В районе населенного пункта Екатериновка российские оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Высший суд в Праге, Чехия, увеличил наказание белорусу Алексею Фадееву, который участвовал в боевых действиях против Украины в Донбассе. Ему присудили 21 год лишения свободы.