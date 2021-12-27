Оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил, двое военных тяжело ранены

Российские наемники ранили двух военных украинской армии. Фото: ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Одно из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает штаб операции Объединенных сил.

В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки кафиры применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутова русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

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В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Маринки из минометов 120-го калибра.

В окрестностях Красногоровки и Майского в Донецкой области вооруженные формирования России открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое.

Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили противника прекратить обстрелы.

26 декабря со стороны вооруженных формирований России зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня. Двое военных Вооруженных сил Украины получили ранения, состояние их здоровья тяжелое.