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пятница, 20 июля 2018 15:36

Оккупанты обстреляли пограничников на Донетчине

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Россия начала военное наступление на Донбассе.

Оккупанты в Донецкой области обстреляли пограничников противотанковой управляемой ракетой, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Сегодня, 20 июля, от одного из пограничных нарядов из состава Объединенных сил, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы "Сартана" поступило сообщение о взрыве вблизи них противотанковой управляемой ракеты, которая была выпущена со стороны временно оккупированной территории Украины.

Автор: Прес-центр ООС
  Последствия обстрелов оккупантами украинских пограничников показали на фото
Последствия обстрелов оккупантами украинских пограничников показали на фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У оккупантов свежие потери: как прошли сутки на Донбассе

Автор: Прес-центр ООС
  Последствия обстрелов оккупантами украинских пограничников показали на фото
Последствия обстрелов оккупантами украинских пограничников показали на фото

Личный состав и техника пограничного наряда повреждений не получили. Пограничники сразу приняли меры по обеспечению безопасности жизни и здоровью личного состава и гражданского населения, организовали наблюдение", - говорится в сообщении.

Автор: Прес-центр ООС
  Последствия обстрелов оккупантами украинских пограничников показали на фото
Последствия обстрелов оккупантами украинских пограничников показали на фото

Россия начала эскалацию: развернула войска на границах с Украиной и обострила ситуацию в Азовском море.

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Дата
20
июля

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