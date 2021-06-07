Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Украинцы ответили

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики раз нарушили режим тишины.
Вблизи Лебединского наемники били со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.
На обстрел противника украинские защитники открыли огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Кроме того, сегодня пиротехники ГСЧС разминировали около двух гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.
За прошедшие сутки, 6 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования РФ семь раз нарушали режим прекращения огня.
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