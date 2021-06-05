Оккупанты начали бить с минометов

Оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов. Фото: Reuters

За прошедшие сутки вооруженные формирования России дважды обстреляли позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.

Целились из минометов 82-го калибра возле населенного пункта Пески и Новгородское. О нарушении украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ, передает пресс-служба ООС.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отчитываются в штабе.

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Утром 5 июня, нарушений режима тишины не фиксировали.

Утром, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Неподалеку Песков российские наемники открыли огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра. Боевых потерь среди украинских защитников нет.