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пятница, 27 августа 2021 16:13

Оккупанты на Донбассе убили украинского воина

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Оккупанты на Донбассе убили украинского воина
На Донбассе погиб украинский военный. Фото: facebook.com/pressjfo.news

27 августа российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинских защитников.

От вражеского обстрела один военнослужащий получил смертельное ранение, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

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26 августа оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил огнестрельное ранение и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное. Вчера под обстрел попали позиции ВСУ неподалеку от Орехового Попаснянского района Луганской области. Враг целил из противотанковых ракетных комплексов.

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