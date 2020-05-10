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Оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили "режим тишины"

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Оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. Фото: РБК

Вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военных ВСУ нет.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщает пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники три раза открывали огонь, применив 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Новотошковским боевики применили миномет 120-го калибра.

Украинские защитники адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются.

Потерь среди военных ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

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За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим тишины.

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