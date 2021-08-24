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среда, 25 августа 2021 00:03

Оккупанты на День Независимости убили украинского военного

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Оккупанты на День Независимости убили украинского военного
На Донбассе погиб украинский военный. Фото: Корреспондент

В зоне операции Объединенных сил вследствие обстрела оккупантов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

"24 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение. Воин были срочно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - в Фейсбуке сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки" Восток ".

О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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По 23 августа 2021 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали нарушения режима прекращения огня четыре раза. Из-за обстрела оккупанта один украинский боец ​​получил огнестрельное ранение, из-за которого погиб.

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