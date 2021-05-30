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воскресенье, 30 мая 2021 19:29

Оккупанты дважды нарушили режим тишины возле Майорска

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Оккупанты дважды нарушили режим тишины возле Майорска
Боевики обстреляли украинские позиции. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Майорска противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил пиротехники разминировали более 3 га территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Боевики дистанционно заминировали дом мирных жителей в Гранитном Донецкой области. Оккупанты сбросили мины на жилой дом с беспилотника. Одна из них - противопехотная осколочная мина.

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Дата
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