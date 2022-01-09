Оккупанты били из минометов, гранатометов и пулеметов: воин ВСУ раненный

На Донбассе ранили украинского военного. Фото: ООС

С начала суток, 9 января, вражеские войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

В районе населенного пункта Попасное противник использовал 120-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных Сил.

У Катериновки сепаратисты обстреливали позиции украинских войск из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В результате вражеских обстрелов один военный получил ранения. После оказания первой медицинской помощи его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На Донбассе в субботу, 8 января, оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Военный Вооруженных сил Украины в результате обстрелов российских наемников получил ранения.