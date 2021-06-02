Оккупанты атаковали ВСУ. Украинцы мощно ответили

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 1 июня, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Вблизи Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

"Возле Новгородского оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. А неподалеку Песков противник в направлении позиций наших защитников вел огонь из стрелкового оружия. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро, 2 июня, нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

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