Оккупанты атаковали ВСУ: есть раненый

Вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

17 июня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе девять раз нарушали режим прекращения огня. Возле Золотого российские наемники дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный получил пулевое ранение, сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Луганского российские оккупанты били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного, что на Приазовье, враг трижды обстреливал наши позиции из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. А неподалеку Новотошковского противник осуществлял обстрелы из стрелкового оружия. На все обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня утром оккупанты снова обстреляли Золотое из ручных противотанковых гранатометов. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов сообщили СММ ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе погиб украинский военный

Боевики в Донбассе застрелили своего бойца, который хотел перейти на сторону ВСУ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Екатериновка. После убийства боевики эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт.