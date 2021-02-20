Оккупанты 5 раз нарушили режим тишины

Сообщили о ситуации на Донбассе. Фото: dw.com

С начала суток на Донбассе зафиксировали 5 вражеских нарушений режима прекращения огня.

Под обстрел боевиков попали жилые дома, 3 из них повреждены. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Неподалеку Южного вооруженные формирования РФ били из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России

Вблизи Новгородского враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

"Здесь под обстрел попали не только позиции ВСУ, но и дома местных жителей, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданских нет", - сказано в сообщении.

Оккупанты также вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Попасной и Катериновки.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

О фактах нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ.

Чехия осудила нарушения прав человека в оккупированном Крыму и призвала Россию прекратить оккупацию. В МИД страны также напомнили о преследовании демократических активистов, политически мотивированные суды и целенаправленное подавление прав крымских татар.