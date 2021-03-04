Оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции

Рассказали последние новости с передовой. Фото: Facebook

В течение текущих суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим тишины.

Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь, применив 120 мм миномет, а неподалеку Песков стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает штаб ООС.

У Павлополя противник совершил несколько прицельных обстрелов из ручного противотанкового гранатомета.

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На этом же направлении зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Его вовремя подавили средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали более 4 га территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных.

За прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем неподалеку Водяного, что на Приазовье.