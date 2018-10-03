Охраняли блокпост с палкой в руках: полиция задержала 2 боевиков

Правоохранители задержали двух боевиков, которые несли службу на блокпостах. Фото: Рrm

Правоохранителям удалось задержать двух боевиков, которые служили на блокпостах в оккупированной части Донбасса.

"Приятели, 28 и 29 лет, вместе вступили в незаконное вооруженное формирования и во время оккупации города несли службу на блокпостах Константиновки. Наемники ограничивали свободное передвижение граждан и незаконно осматривали автотранспорт. Один из них дежурил с палкой в ​​руках, другой - с оружием", - рассказали в полиции Донецкой области.

Мужчины почти 4 года жили в РФ, однако разочаровались жизнью в стране оккупанта и вернулись в родную страну. Задержанные считали, что избегут уголовной ответственности, ведь они придерживались конспирации во время службы на блокпосту. Однако, правоохранители обладали достаточной информацией о их причастности к террористической группировке.

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Относительно боевиков возбуждены уголовные производства по факту создания не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

На оккупированной территории Донбасса 30 сентября ликвидировали пророссийского боевика Дениса Быкова. Он был участником незаконного вооруженного бандформирования ЛНР.