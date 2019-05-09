Охранник главаря ДНР нацепил на себя униформу НКВД

Охранник Пушилина пришел в старой униформе. Фото: "Новости Донбасса"

На параде в оккупированном Донецке у главаря ДНР Дениса Пушилина заметили мужчину в форме НКВД времен Второй мировой войны.

Им оказался начальник службы охраны Пушилина, сообщают "Новости Донбасса".

Советский Народный комиссариат внутренних дел совмещал правоохранительные функции с функциями обеспечения госбезопасности.

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Органы НКВД ответственные за многочисленные репрессии и насилие в отношении советских граждан и солдат Красной армии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Киев давней российской столицей. Заявил об этом во время его выступления 9 мая по случаю Дня победы.