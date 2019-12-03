Офицер ВСУ назвал потери русских в сутки

На фото российские захватчики в зоне разведения. Фото: Reuters

Российские войска на Донбассе снова понесли потери.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1-го и ранили 3-х захватчиков, пишет офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Потери российско-оккупационных войск 02.12.2019 г.. Составляют: безвозвратные (200) - 1 (6 ОМСП), санитарные (300) - 3 (1-1 омсбр, 1-2 омсбр, 1-6 ОМСП). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! ", - написал он.

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2 грудня бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі. Стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.