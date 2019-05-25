Один погиб, один ранен: как минули сутки на Донбассе

Ответ противник получил на каждый обстрел. Фото: www.rbc.ua

17 раз за минувшие сутки российские войска нарушили режим прекращения огня.

В обстрелах трижды использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм - сообщили в штабе ООС.

13 обстрелов совершил враг в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід":

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• дважды вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

• у города Красногоровка - из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;

• в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

• трижды вблизи города Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

• у населенного пункта Каменка - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

• вблизи села Гнутово - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

• трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка Вторая - со станковых противотанковых гранатометов;

• вблизи села Лебединское - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

• вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

• в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм;

• у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов;

• в районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.

Ответ противник получил на каждый обстрел. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая одного оккупанта уничтожили еще трех ранили.

По состоянию на 7:00 25 мая обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировали.

На Донбассе боевики от начала суток, 24 мая, 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранения.