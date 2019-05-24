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пятница, 24 мая 2019 19:04

Боевики обстреляли украинские позиции из минометов, есть раненый

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Боевики обстреляли украинские позиции из минометов, есть раненый
Боевики 10 раз открывали огонь. Фото: Іpress

На Донбассе боевики от начала суток 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Вооруженные формирования РФ использовали минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи города Авдеевка и села Гнутово - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды у населенных пунктов Новотроицкое и Красногоровка - со станковых противотанковых гранатометов; вблизи села Лебединский - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пески - с автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов один украинский боец ​​получил ранения.

Состоялся 5-й этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. На этот раз из пенитенциарных учреждений Луганщины забрали 60 граждан Украины.

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