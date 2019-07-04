Обустроили пасеку в нескольких шагах от передовой

Координатор гуманитарной миссии "Пролесок" Евгений Каплин посетил прифронтовое село Славное.

Там познакомился с местным жителем Сергеем Котом, 59 лет, который не смог переехать в мирную часть Украины, рассказывает он на своей странице в Facebook.

Сергей пасечник, имеет 13 семей пчел.

В 2014-м, чтобы уберечься от российских боевиков, сделал ловушку - улей из-под ящика от минометных снарядов.

Фото: Евгений Каплин

Оказалось, что в ящике от снарядов пчелам понравилось. И он насобирал еще несколько, перекрасив в белый цвет.

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"Когда прощались и в окрестностях села начиналась традиционная вечерняя стрельба, Сергей угостил меня рамкой меда", - пишет Каплин.

Пасечник говорит, что после начала войны все растения, которые давали мед, исчезли. Он собирает средства на сеялку, чтобы засеять заброшенные участки цветами, с которых его пчелы будут собирать мед.

В комментариях под публикацией люди ищут контакты, чтобы помочь мужчине и купить банку меда.

На Донбассе в пятницу, 27 июня, боевики обстреляли прифронтовой населенный пункт Золотое-4. Обстрел велся со станкового противотанкового гранатомета с направления Золотое-5, об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.