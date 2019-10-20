Обстреляли поселок, в котором планируют разведение войск

Боевики стреляли по Золотому. Фото: Укринформ

20 октября российские наемники обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе Золотого-4.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

В районе Золотого-4 противник вел огонь с 7.20 до 7.45 со стороны Первомайска из автоматических гранатометов.

Потерь со стороны украинских военных нет.

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Накануне враг совершил 15 обстрелов, в результате одного из них был ранен военнослужащий.

На Донбассе от начала суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.