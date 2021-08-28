Обстрелы в Авдеевке - количество раненых возросло

Число раненых в обстреле под Авдеевка увеличилось. Фото: Генштаб ООС.

Трех украинских военнослужащих ранили сегодня во время обстрелов в Авдеевке.

Все ранения - осколочные. Военным оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное, передает Оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook.

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"Наши воины оказали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ.

Утром, 28 августа российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. Огонь вели со стороны оккупированного Спартака.