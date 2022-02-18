Обстрелы последних дней являются частью российских провокаций - Блинкен

Блинкен прокомментировал ситуацию на Донбассе. Фото: Reuters

Обстрелы последних дней на Донбассе – часть российского сценария, направленная на создание провокаций.

Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

"Даже, несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что различия должны быть решены путем диалога, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, который Россия избрала. Все, что мы видели, в частности то, что вы описали за последние 48 часов, - это часть действующего сценария - создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, на эти провокации, и потом, в конце концов, совершение новой агрессии против Украины", - сказал Блинкен на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу

Блинкен подчеркнул необходимость правдиво освещать ситуацию.

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"Возможно, это переместит Россию на другой путь. Мы остаемся полностью подготовленными с нашими коллегами участвовать в дипломатии, но мы должны быть проинформированы историей. Вы упомянули 2014 год, я также хочу упомянуть 2008 в Грузии. И мы также должны быть проинформированы фактами, и факты говорят о том, что несмотря на то, что Россия сказала в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло. Наоборот - мы видим дополнительные войска, которые подходят к границе", - отметил он.

Имеющаяся у Соединенных Штатах Америки информация четко показывает, что силы России на суше и море готовы к нападению. Мир должен ответить на то, что делает Россия, заявил 17 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН.