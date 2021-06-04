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пятница, 04 июня 2021 15:32

Обстрел автобуса под Волновахой: подозреваемому заочно дали пожизненное

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Обстрел автобуса под Волновахой: подозреваемому заочно дали пожизненное
Суд вынес приговор наемнику. Фото: "АрмияInform"

Суд вынес приговор по делу об обстреле автобуса под Волновахой Донецкой области в январе 2015 года.

Подозреваемому заочно дали пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, говорится в решении Куйбышевского районного суда Запорожской области.

На суде установили, что гражданин Ш. в апреле 2014-го стал наемником ДНР и в мае 2015 года командовал батальоном бригады "Оплот". 13 января 2015-го он руководил обстрелом из реактивных систем залпового огня по блокпосту возле города Волноваха Донецкой области, когда на нем были гражданские. Снаряд попал в автобус Златоустовка - Донецк. 12 человек погибли и еще 19 получили ранения.

Также взыскали с него более 3 млн грн материального и морального вреда.

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СМИ сообщают, что скорее всего имеется в виду Юрий Шпаков. Его имя среди подозреваемых официально назвали в Службе безопасности Украины. В деле также фигурирует полковник вооруженных сил России Анатолий Синельников.

13 января 2015 года в результате обстрела украинского блокпоста под Волновахой в Донецкой области 12 пассажиров рейсового автобуса Златоустовка - Донецк погибли. 10 на месте, а двое скончались в больнице. Также были ранены 16 гражданских и двое украинских военных.

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Дата
04
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