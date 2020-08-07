ОБСЕ впервые с 2015 года не нашла нарушений режима тишины на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ впервые не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
За последние сутки ни одного нарушения не было ни в Донецкой, ни в Луганской областях, говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Обстрелов и взрывов не было в течении последних суток.
"Впервые с тех пор, как Миссия начала систематический сбор данных, за отчетный период она не зафиксировала нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской областях", - говорится в отчете.
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Всего с начала последнего перемирия СММ ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение режима прекращения огня.
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