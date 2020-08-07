ОБСЕ впервые с 2015 года не нашла нарушений режима тишины на Донбассе

ОБСЕ не нашла нарушений на Донбассе. Фото: Twitter

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ впервые не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

За последние сутки ни одного нарушения не было ни в Донецкой, ни в Луганской областях, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Обстрелов и взрывов не было в течении последних суток.

"Впервые с тех пор, как Миссия начала систематический сбор данных, за отчетный период она не зафиксировала нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской областях", - говорится в отчете.

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Всего с начала последнего перемирия СММ ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение режима прекращения огня.