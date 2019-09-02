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понедельник, 02 сентября 2019 15:43

ОБСЕ поймали на сотрудничестве с боевиками ЛНР

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  Представителями патруля СММ ОБСЕ был нарушен один из основополагающих принципов Миссии - беспристрастности. Фото: Цензор.НЕТ
Представителями патруля СММ ОБСЕ был нарушен один из основополагающих принципов Миссии - беспристрастности. Фото: Цензор.НЕТ

В сети появились фотографии, на которых видно, как наблюдатели миссии ОБСЕ совместно с оккупантами ЛНВ с помощью беспилотника патрулируют "Станицу Луганскую".

Пророссийские боевики снимали на видео дрон ОБСЕ, который пролетал над украинскими позициями. Наблюдатели не были против этого, сообщает ТСН.

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации передала представителям ОБСЕ в Украине письмо о этот инцедент. В документе наблюдателям напомнили, что Специальная мониторинговая миссия действует согласно принципам беспристрастности и прозрачности. Украинская сторона СЦКК обратила внимание, что в соответствии с Кодексом поведения ОБСЕ наблюдатели должны воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под сомнение их способность действовать беспристрастно.

Представителями патруля СММ ОБСЕ был нарушен один из основополагающих принципов Миссии - беспристрастности. В своем обращении украинская сторона призвала сделать соответствующие выводы и расследовать ситуацию.

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Боевики саботируют ремонт моста через Северский Донец в Станице Луганской на Луганщине. Об этом договорились участники Трехсторонней группы в Минске, но оккупанты не пускают украинских ремонтников на контролируемую ими территорию.

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