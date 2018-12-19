ОБСЕ и Украина предложили ОРДЛО новогоднее перемирие

Если удастся констатировать деэскалацию это будет 18 попытка перемирия - фото Корреспондент.нет

В Минске украинская сторона и ОБСЕ предложили до Нового года установить режим тишины в Донбассе.

Окончательную дату определят 27 декабря во время онлайн-конференции подгруппы безопасности, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в своем Facebook.

"ОБСЕ и Украины предложили после окончания режима военного положения при отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращении Россией актов агрессии установить постоянный режим тишины на Донбассе до новогодних и рождественских праздников. 27 декабря состоится скайп конференция подгруппы безопасности, на которой обсудят ситуацию с безопасностью и окончательную возможную дату перемирия. Об этом договорились сегодня на ТКГ в Минске, где украинскую сторону представляет Евгений Марчук", - пишет она.

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Геращенко также отметила, что это возможно только в том случае, если РФ прекратит провокации на территории Донбасса.

Она отметила, что в случае, если удастся констатировать деэскалацию, это будет 18 попытка перемирия.

На встрече с народными депутатами Украины специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что отменил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Свой отказ он аргументировал нежеланием России отпускать захваченных украинских моряков.