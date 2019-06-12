Обострение на Донбассе: сообщили тревожные новости

Оккупанты в Донбассе нарушают режим прекращения огня и палят по украинским защитникам с запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Фото - Facebook Дмитрия Муравского

За прошедшие сутки, 11 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов 3 украинских защитника получили ранения, сообщили в сводке штаба операции Объединенных сил.

"Враг 7 раз применил запрещенные Минскими соглашениями 122 мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

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На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 11 июня 2 оккупантов уничтожены и 7 ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 4 раза.

В районе временно оккупированного Молодежного, что в 63 км от Луганска, рядом с патрулем ОБСЕ пролетели пули. Пострадавших нет.