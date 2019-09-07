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суббота, 07 сентября 2019 09:00

Обошлось без потерь: как прошли сутки на Донбассе

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Обошлось без потерь: как прошли сутки на Донбассе
Сводка за сутки 6 сентября на Донбассе Фото: Politeka.Net

6 сентября российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Также применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил:

- дважды вблизи ПАВЛОПОЛЯ - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- трижды в районе ВОДЯНОГО - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи ЛЕБЕДИНСЬКОГО - из артиллерийских систем калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм;

- неподалеку ГРАНИТНОГО - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

- вблизи КРАСНОГОРИВКИ - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

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- дважды неподалеку НОВОТРОЦКОГО - с автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:

- вблизи ОРЕХОВО - из гранатометов различных систем.

С начала 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Враг совершил по одному обстрелУ в районах ответственности оперативно-тактических группировок "ВОСТОК" и "СЕВЕР". Вблизи ЛЕБЕДИНСЬКОГО - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе НОВГОРОДСКОГО - из миномета калибра 82 мм.

5 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Украинский военный погиб, еще один ранен.

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Дата
07
сентября

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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