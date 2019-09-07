Обошлось без потерь: как прошли сутки на Донбассе

6 сентября российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Враг обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Также применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил:
- дважды вблизи ПАВЛОПОЛЯ - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- трижды в районе ВОДЯНОГО - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи ЛЕБЕДИНСЬКОГО - из артиллерийских систем калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм;
- неподалеку ГРАНИТНОГО - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
- вблизи КРАСНОГОРИВКИ - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку НОВОТРОЦКОГО - с автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:
- вблизи ОРЕХОВО - из гранатометов различных систем.
С начала 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Враг совершил по одному обстрелУ в районах ответственности оперативно-тактических группировок "ВОСТОК" и "СЕВЕР". Вблизи ЛЕБЕДИНСЬКОГО - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе НОВГОРОДСКОГО - из миномета калибра 82 мм.
5 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Украинский военный погиб, еще один ранен.
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