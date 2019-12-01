Обошлось без потерь: как минули сутки на Донбассе

30 ноября на Донбассе не погиб ни один украинский боец Фото: glavcom.ua

30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм. Также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов вели огонь неподалеку Новолуганского.

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3 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм;

около Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовка - из стрелкового оружия.

30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.