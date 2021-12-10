Обнаружили 30 артиллеристов, участвовавших в войне против Украины

Фото: informnapalm.org

Волонтеры идентифицировали 30 российских артиллеристов, которые с высокой вероятностью были участниками войны против Украины.

Они входили в состав седьмой российской военной базы, сообщает InformNapalm.

Профили в их соцсетях свидетельствуют, что большая часть в 2021 году продолжают нести службу в составе военной базы у границ Украины.

Расследователи проследили перебрасывание фигурантов в Астраханскую область на полигон Ашулук и дальнейшее перебрасывание к украинской границе и непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе.

Участники расследования показали неуставную форму с идентификационными белыми повязками наемников, тактические знаки российских сил вторжения в виде белых кругов на технике, боевые награды и их комментарии, фотографии полевых и лесных лагерей и геотеги.

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Также у оккупантов обнаружили батарею 122 мм буксированных гаубиц Д-30. На вооружении базы их не должно быть. Но их опробовали на полигоне Ашулук весной 2014 года и с лета этого года использовали на украинском направлении.

Российские вооруженные формирования продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы. За прошлые сутки, 9 декабря, со стороны россиян зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. Три из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.